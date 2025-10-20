В МИД России рассказали, какую мысль необходимо донести до США

Рябков: надо донести до США важность работы в заданных встречей на Аляске рамках

России сейчас необходимо донести до США мысль о том, что встреча главы РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске задала рамки, внутри которых следует продолжать работу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в рамках которых нужно работать», - сказал он.

По словам дипломата, альтернативного пути в рамках сложившейся ситуации нет, поэтому опираться нужно именно на сформулированные на Аляске позиции.

Путин и Трамп провели первую за последние семь лет полноформатную встречу в августе текущего года. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска. Переговоры завершились заявлениями глав государств о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Ранее в Кремле заявили, что «импульс Анкориджа» до сих пор жив.