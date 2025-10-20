На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России рассказали, какую мысль необходимо донести до США

Рябков: надо донести до США важность работы в заданных встречей на Аляске рамках
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

России сейчас необходимо донести до США мысль о том, что встреча главы РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске задала рамки, внутри которых следует продолжать работу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в рамках которых нужно работать», - сказал он.

По словам дипломата, альтернативного пути в рамках сложившейся ситуации нет, поэтому опираться нужно именно на сформулированные на Аляске позиции.

Путин и Трамп провели первую за последние семь лет полноформатную встречу в августе текущего года. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска. Переговоры завершились заявлениями глав государств о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Ранее в Кремле заявили, что «импульс Анкориджа» до сих пор жив.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами