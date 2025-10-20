Эксперт: на передачу Украине «Томагавков» Россия может ответить нестандартно

Политик Шевченко: РФ сблизиться с Ираном в ответ на передачу Киеву Tomahawk

Ответ России на передачу Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk может быть неядерным, но очень жестким. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик и журналист Максим Шевченко.

Москва, по его мнению, должна ответить дальнейшим сближением с Ираном, в частности, участием в ракетной и ядерной программе Тегерана.

«Плюс к этому, я думаю, инфраструктура Украины, газовая, будет уничтожена. Если удары, подобные тем, которые мы наблюдали в последний месяц, будут продолжаться, украинская энергетическая инфраструктура будет полностью уничтожена. Средства ПВО, которые Украине передали, не могут ее защитить», — сказал Шевченко.

По его словам, Россия усиливает свои позиции на Ближнем Востоке, а США пытаются надавить на Москву через Украину — как раз посредством передачи ей ракет Tomahawk.

19 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не может отдать все свои вооружения Украине. По его словам, украинская сторона интересовалась возможностью получения ракет Tomahawk, Белый дом еще рассматривает этот вопрос.

Как отмечается в материале Financial Times, Трамп назвал встречу с Зеленским «сердечной», однако наотрез отказался передавать ракеты Киеву — президент США надеется положить конец конфликту без Tomahwk.

Ранее Зеленский сообщил, что в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса.