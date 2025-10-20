На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: на передачу Украине «Томагавков» Россия может ответить нестандартно

Политик Шевченко: РФ сблизиться с Ираном в ответ на передачу Киеву Tomahawk
true
true
true
close
militaeraktuell.at

Ответ России на передачу Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk может быть неядерным, но очень жестким. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политик и журналист Максим Шевченко.

Москва, по его мнению, должна ответить дальнейшим сближением с Ираном, в частности, участием в ракетной и ядерной программе Тегерана.

«Плюс к этому, я думаю, инфраструктура Украины, газовая, будет уничтожена. Если удары, подобные тем, которые мы наблюдали в последний месяц, будут продолжаться, украинская энергетическая инфраструктура будет полностью уничтожена. Средства ПВО, которые Украине передали, не могут ее защитить», — сказал Шевченко.

По его словам, Россия усиливает свои позиции на Ближнем Востоке, а США пытаются надавить на Москву через Украину — как раз посредством передачи ей ракет Tomahawk.

19 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не может отдать все свои вооружения Украине. По его словам, украинская сторона интересовалась возможностью получения ракет Tomahawk, Белый дом еще рассматривает этот вопрос.

Как отмечается в материале Financial Times, Трамп назвал встречу с Зеленским «сердечной», однако наотрез отказался передавать ракеты Киеву — президент США надеется положить конец конфликту без Tomahwk.

Ранее Зеленский сообщил, что в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами