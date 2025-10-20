На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле не ответили на вопрос об обмене территориями с Украиной

Песков не ответил на вопрос об обмене территориями с Украиной после перемирия
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о формуле урегулирования конфликта на Украине с обменом территориями, включая отказ от претензий Москвы по Херсону и Запорожью.

«Всю информацию, которую мы хотели дать об этом телефонном разговоре (президентов России и США Владимира Путна и Дональда Трампа. — «Газета.Ru»), мы дали, больше нам сообщить об этом нечего», — сказал представитель Кремля.

19 октября газета The Washington Post (WP) писала со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что в телефонном разговоре с Трампом Путин потребовал перехода всей Донецкой народной республики (ДНР) под контроль армии России. По их словам, в обмен на ДНР глава РФ готов уступить территории Запорожской и Херсонской областей.

Лидеры России и США провели телефонные переговоры за день до встречи главы Белого дома с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября. После завершения беседы в Вашингтоне сообщили, что президенты РФ и США проведут личную встречу в столице Венгрии.

Ранее Трамп потребовал от Зеленского принять условия Путина.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами