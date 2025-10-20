В Кремле не ответили на вопрос об обмене территориями с Украиной

Песков не ответил на вопрос об обмене территориями с Украиной после перемирия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о формуле урегулирования конфликта на Украине с обменом территориями, включая отказ от претензий Москвы по Херсону и Запорожью.

«Всю информацию, которую мы хотели дать об этом телефонном разговоре (президентов России и США Владимира Путна и Дональда Трампа. — «Газета.Ru»), мы дали, больше нам сообщить об этом нечего», — сказал представитель Кремля.

19 октября газета The Washington Post (WP) писала со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что в телефонном разговоре с Трампом Путин потребовал перехода всей Донецкой народной республики (ДНР) под контроль армии России. По их словам, в обмен на ДНР глава РФ готов уступить территории Запорожской и Херсонской областей.

Лидеры России и США провели телефонные переговоры за день до встречи главы Белого дома с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября. После завершения беседы в Вашингтоне сообщили, что президенты РФ и США проведут личную встречу в столице Венгрии.

Ранее Трамп потребовал от Зеленского принять условия Путина.