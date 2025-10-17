На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Еврокомиссии рассказали, есть ли препятствия для визита Путина в Венгрию

Хиппер: санкции ЕС не включают запрет президенту и главе МИД РФ посещать Евросоюз
Global Look Press

Европейские санкции не включают запрета президенту и министру иностранных дел РФ посещать страны Евросоюза (ЕС). Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер, передает ТАСС.

«Санкции ЕС включают решение о заморозке активов президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС», — сказала она.

В то же время представитель ЕК Олоф Джилл заявил, что разрешение на пролет самолета главы РФ над странами ЕС по пути в Венгрию должны принимать правительства этих стран.

После телефонного разговора с Владимиром Путиным, состоявшегося 16 октября, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу двух президентов в Будапеште. Кроме того, президент США выразил убежденность в том, что положительное разрешение ближневосточного конфликта окажет благоприятное влияние на ход переговоров по украинскому вопросу.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин оперативно поддержал предложенную Трампом идею организации российско-американского саммита в Будапеште.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа на территории его страны.

Ранее Вэнс заявил, что Россия и Украина пока не готовы заключить мир.

