Зеленский захотел продлить военное положение на Украине еще на 90 дней

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлениии военного положения на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще 90 дней. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Проект предусматривает, что военное положение в стране будет действовать до февраля 2026 года.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что выезд мужчин за границу будет полностью открыт на Украине не сразу после завершения конфликта, а после короткого переходного периода. На вопрос, полностью ли будут открыты границы, он ответил, что «скорее да».

Аналогичные меры украинский лидер принимал в конце июля. Военное положение, введенное предыдущим указом, продолжается до 5 ноября.

15 июля Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения и мобилизации в стране на 90 дней — до 5 ноября текущего года. Сообщалось, что за проголосовали 320 депутатов, против — один.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отмену выборов в органы местной власти.