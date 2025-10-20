На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский захотел продлить военное положение на Украине еще на 90 дней

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлениии военного положения на 90 дней
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще 90 дней. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Проект предусматривает, что военное положение в стране будет действовать до февраля 2026 года.

До этого советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что выезд мужчин за границу будет полностью открыт на Украине не сразу после завершения конфликта, а после короткого переходного периода. На вопрос, полностью ли будут открыты границы, он ответил, что «скорее да».

Аналогичные меры украинский лидер принимал в конце июля. Военное положение, введенное предыдущим указом, продолжается до 5 ноября.

15 июля Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения и мобилизации в стране на 90 дней — до 5 ноября текущего года. Сообщалось, что за проголосовали 320 депутатов, против — один.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отмену выборов в органы местной власти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами