В Совфеде высмеяли призыв министра обороны Швеции переходить в «режим войны»

Сенатор Пушков резко ответил министру оборону Швеции на призыв к «режиму войны»
Илья Питалев/РИА Новости

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял призыв министра обороны Швеции Пола Йонсона к Западу ради мира перейти в «режим войны» как в моральном, так и в военном отношении.

По его словам, Йонсон «понятия не имеет о том, что такое война». Швеция не знала военных конфликтов более двухсот лет, а «этот подросток» видел войну только с экранов телевизоров и «выдуманную в своем компе», напомнил сенатор. Для министра обороны Швеции боевые действия представляются в виде бомбежек НАТО дальних стран в виде Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, откуда обратно «ничего не прилетает», отметил парламентарий.

«В случае «режима войны», о котором он болтает, пороха не нюхав, все будет не так. Это ему не виртуальные военные игры, в которые он до сих пор играет, сидя в теплом туалете у себя в Стокгольме, который не бомбили никогда в истории. Все будет иначе», — написал Пушков.

До этого Пол Йонсон заявил, что лучший путь к миру на Украине заключается в военной помощи Киеву и усилении давления на Россию. Кроме того, по его словам, санкции против российского энергетического сектора будут очень эффективными. Министр также призвал использовать замороженные активы России и инвестировать их в ВПК Украины.

Ранее Туск призвал давить на Россию, а не на Украину.

