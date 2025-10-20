Туск призвал давить на Россию, а не на Украину

Премьер Польши Туск: Запад не должен давить на Зеленского по уступке территорий

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Запад в территориальном вопросе не должен давить на президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Никто из нас не должен оказывать давление на Зеленского, когда речь заходит о территориальных уступках. Мы все должны оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию», — написал Туск.

По его словам, «политика умиротворения» никогда не вела к прочному и справедливому миру.

До этого президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что обсуждал с украинской стороной возможные территориальные уступки в пользу России.

17 октября в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. Американский лидер заявил, что вряд ли передаст Украине ракеты Tomahawk, однако это обсуждаемый вопрос. При этом он отметил, что может добиться урегулирования конфликта, и в этом его Зеленский поддержал. Подробнее о том, как проходили переговоры, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что Украина «никогда не стремилась к войне».