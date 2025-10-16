На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр обороны Швеции придумал, как склонить Россию к миру

Глава МО Швеции Йонсон призвал усилить санкции и конфисковать активы России
Pontus Lundahl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что лучший путь к миру на Украине заключатся в военной помощи Киеву и усилении давления на Россию. Его слова приводит издание «РБК-Украина».

«Я думаю, что лучший путь к миру на Украине заключается в увеличении военной помощи Украине и усилении санкций против России, в более агрессивных действиях против «теневого флота», включая идентификацию большего количества судов», — заявил Йонсон.

Кроме того, по его словам, санкции против российского энергетического сектора будут очень эффективными. Министр также призвал использовать замороженные активы России и инвестировать их в ВПК Украины.

До этого стало известно, что представители Украины проводят лоббистскую кампанию в США с целью усиления давления на Россию перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон. В материале отмечается, что высокопоставленная украинская делегация провела среду в череде встреч с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа и влиятельными американскими законодателями.

Ранее Зеленский призвал говорить с Путиным на «языке давления».

