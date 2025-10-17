Трамп назвал условие, при котором у США будут хорошие отношения с КНР

Трамп: у США будут хорошие отношения с КНР, но нужна справедливая сделка

Американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что у Вашингтона все будет хорошо в отношениях с Пекином.

«Я думаю, что у нас все будет хорошо с Китаем, но мы должны заключить справедливую сделку», — подчеркнул глава Белого дома.

Кроме того, Дональд Трамп подтвердил, что через пару недель у него состоится отдельная встреча в председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

11 октября президент США объявил, что вводит с 1 ноября 100%-ные пошлины на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также Трамп сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД КНР заявили, что примут меры, если интересы Китая пострадают из-за угроз Трампа.