Путин проведет заседание Совета безопасности

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета безопасности. Об этом сообщил журналист «России 1» Павел Зарубин, передает РИА Новости.

Кроме того, он займется демографическими вопросами и примет участие в съезде Русского географического общества и займется вопросами демографии.

17 октября российский президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, которое было посвящено разработке минеральных ресурсов на морском дне. Во встрече приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь СБ Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и другие.

Кроме того, в этот день после разговора с американским лидером Дональдом Трампом он проинформировал о содержании прошедшей беседы членов Совбеза.

Ранее Путину передали послание от верховного лидера Ирана.