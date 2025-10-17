Путин обсудил с Совбезом морскую нацполитику

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, которое было посвящено разработке минеральных ресурсов на морском дне. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня в повестке вопрос о разработке минеральных ресурсов на морском дне», — отметил глава российского государства.
Путин назвал этот вопрос «интересным и важным».
Президент предложил начать с профильного министерства и предоставил слово министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову.
Путин также уточнил, что затем должны выступить министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минпромторга Антон Алиханов.
Также 17 октября Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Таджикистан и Россия откроют друг у друга представительства своих силовых и миграционных ведомств для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и регулирования миграционных потоков.
