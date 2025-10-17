На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин обсудил с Совбезом морскую нацполитику

Путин обсудил с Совбезом разработку минеральных ресурсов на морском дне
true
true
true

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, которое было посвящено разработке минеральных ресурсов на морском дне. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня в повестке вопрос о разработке минеральных ресурсов на морском дне», — отметил глава российского государства.

Путин назвал этот вопрос «интересным и важным».

Президент предложил начать с профильного министерства и предоставил слово министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову.

Путин также уточнил, что затем должны выступить министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минпромторга Антон Алиханов.

Также 17 октября Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Таджикистан и Россия откроют друг у друга представительства своих силовых и миграционных ведомств для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и регулирования миграционных потоков.

Ранее пытавшегося пройти к Путину иностранца увезли в психбольницу.

