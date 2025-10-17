На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин после разговора с Трампом собрал в Кремле членов Совбеза России

Путин после разговора с Трампом проинформировал в Кремле членов СБ о беседе
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин после разговора с американским лидером Дональдом Трампом проинформировал в Кремле членов Совета безопасности РФ о содержании прошедшей беседы. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Вчера вечером сразу после телефонного контакта с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Владимирович Путин собрал в Кремле постоянных членов Совета безопасности», — сказал он.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Венгрии.

При этом телефонный разговор Путина и Трампа заставил окружение украинского лидера Владимира Зеленского усомниться в своих планах.

На этом фоне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «прямо сейчас» Россия и Украина не готовы к сделке по прекращению конфликта, однако решение ситуации все еще возможно.

Ранее в Госдуме заявили, что НАТО семимильными шагами идет к третьей мировой войне.

