Президент Колумбии назвал США и Европу очагами международной наркоторговли

Соединенные Штаты Америки и страны Европы являются очагами международной наркоторговли. Об этом в социальной сети X заявил президент Колумбии Густаво Петро, комментируя публикацию с фрагментом атак по судам в Карибском море.

«Наркотеррористы не плавают на лодках. Наркоторговцы живут в США, Европе и Дубае», — написал глава государства.

Петро добавил, что действия американских военных в регионе носят несоразмерный характер. По его словам, войска США атакуют суда, которые можно перехватить, как это делает Колумбия. Подход американской стороны приводит к нарушению общего правового принципа соразмерности, подчеркнул президент.

5 сентября агентство Reuters писало, что США отправят десять истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря. 6 сентября CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп изучает возможность нанесения ударов по наркокартелям в Венесуэле. По информации телеканала, за последние недели Пентагон перебросил в Карибский бассейн «значительные военные силы».

Ранее на Кубе предупредили об угрозе войны в Карибском море.