Турция рассчитывает на прогресс в урегулировании конфликта на Украине до конца 2025 года

Фидан: Турция рассчитывает на прогресс в переговорах по Украине до конца года
Petrov Sergey/Global Look Press

Турция надеется на прогресс в урегулировании конфликта на Украине до конца 2025 года. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире телеканала Ülke TV.

Он напомнил, что российская и украинская делегации провели три раунда переговоров в Стамбуле.

«Турция готова внести необходимый вклад в прекращение конфликта между Россией и Украиной и рассчитывает на позитивные шаги в этом направлении до конца года», — сказал министр иностранных дел.

14 октября президент США Дональд Трамп на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в вопросе решения конфликта на Украине. По его словам, «турецкого лидера уважают в России».

Однако экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник усомнился, что Эрдоган может помочь в урегулировании конфликта на Украине, поскольку не внушает доверия как посредник.

23 июля во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. В ходе этой встречи РФ предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту идею. Также обсуждались меморандумы двух сторон о принципах завершения конфликта.

Ранее в Турции назвали основную проблему для мирного решения конфликта на Украине.

