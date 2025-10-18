В Венгрии осудили отказ Польши выдать ФРГ подозреваемого в подрыве «Северного потока»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил решение польского суда отказать в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопровода «Северный поток». Его слова приводит «Интерфакс».

«Возмутительно: по мнению Польши, если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать. Таким образом, они дали предварительное одобрение терактам в Европе», — заявил он.

По словам дипломата, действия польских судебных властей являются нарушением провозглашенного в ЕС принципа верховенства права и чествованием терроризма.

До этого Сийярто заявил, что Венгрия обеспечит президенту РФ Владимиру Путину безопасность для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

МИД ФРГ напомнил Венгрии об ордере МУС на арест Путина и отметил, что страна должна провести консультации с секретариатом Международного уголовного суда.

Ранее политолог Буневич заявил, что политика Трампа побудила Венгрию выйти из МУС.