«Не только из-за Нетаньяху»: эксперт о том, что побудило Венгрию выйти из МУС

Не только визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт побудил Венгрию принять решение о выходе из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Такое мнение в беседе с RT высказал политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич. При этом он отметил, что у главы венгерского кабмина Виктора Орбана традиционно хорошие отношения с Израилем.

Еще один фактор, который поспособствовал такому решению Орбана — это позиция президента США Дональда Трампа, который всегда критически относился к МУС, считает эксперт.

«Относительно позиции ЕС — будет, конечно, критика части европейских властей. Но я не думаю, что Орбану стоит ожидать санкционных мер или иных дополнительных рисков в ответ на его решение», — сказал Буневич.

Выход Венгрии из МУС является очередным доказательством деградации структур глобального управления, добавил он.

3 апреля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что Венгрия выходит из МУС, так как его деятельность в современном мире «отличается от первоначальной цели». В этот же день в Будапешт приехал премьер-министр Израиля, в отношении которого МУС выдал ордер на арест. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее правозащитники призвали Венгрию арестовать Нетаньяху.