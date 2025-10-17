На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД ФРГ призвал Венгрию арестовать Путина

МИД ФРГ напомнил Венгрии об ордере МУС на арест Путина
true
true
true
close
Peter Dejong/AP

МИД ФРГ напомнил Венгрии об ордере Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина в преддверии встречи российского лидера с президентом США Дональдом Трампом в этой европейской стране. С обращением к венгерским властям выступил официальный представитель МИД ФРГ Йозеф Хинтерзеер, передает РИА Новости.

Венгрия в апреле 2025 года объявила о выходе из числа стран-подписантов статута МУС. Тем не менее, в силу это решение вступит через год.

«В случае, если лицо, разыскиваемое МУС, отправляется в государство-участник Римского статута с целью, например, участия в мирных переговорах, нет четкого регулирования», — отметил Хинтерзеер.

При этом он отметил, что формально сейчас Венгрия обязана следовать обязательствам, взятым в связи с подписанием статута МУС. Если же в Будапеште планируют объяснить отказ от ареста Путина тем, что он прибывает в страну на мирные переговоры, то изначально венгерские власти должны связаться с МУС, чтобы уточнить статус визита.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна обеспечит президенту России Владимиру Путину безопасность для успешных переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом в Будапеште.

Ранее Евросоюз обвинил Таджикистан в неисполнении ордера МУС на арест Путина.

