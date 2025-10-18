На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе рассказали об отказе Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk

Axios: Трамп заявил, что США пока не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о том, что в настоящий момент не намерен поставлять крылатые ракеты Tomahawk Киеву. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«В пятницу на напряженной встрече президент Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он не намерен поставлять ракеты большой дальности Tomahawk, по крайней мере, на данный момент», — говорится в материале.

По данным источников портала, глава Белого дома в ходе встречи обозначил, что в приоритете у Вашингтона сейчас стоит дипломатия, а поставки ракет станут для нее препятствием.

Во время переговоров Зеленский предложил лидеру Трампу организовать обмен украинских беспилотников на американские крылатые ракеты Tomahawk. По его словам, стороны могли бы взаимно усилить свои военные возможности за счет такого обмена.

Американский политик, в свою очередь, подчеркнул, что Вашингтон предпочтитает сценарий, при котором Киеву не понадобятся крылатые ракеты Tomahawk. Кроме того, отвечая на вопрос журналиста о перспективе новых вооружений Украине, Трамп заявил о приоритете обеспечения оружейных запасов собственной страны.

Ранее глава Пентагона надел на встречу с Зеленским галстук с «российским триколором».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами