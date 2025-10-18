На Западе рассказали об отказе Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk

Axios: Трамп заявил, что США пока не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о том, что в настоящий момент не намерен поставлять крылатые ракеты Tomahawk Киеву. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«В пятницу на напряженной встрече президент Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он не намерен поставлять ракеты большой дальности Tomahawk, по крайней мере, на данный момент», — говорится в материале.

По данным источников портала, глава Белого дома в ходе встречи обозначил, что в приоритете у Вашингтона сейчас стоит дипломатия, а поставки ракет станут для нее препятствием.

Во время переговоров Зеленский предложил лидеру Трампу организовать обмен украинских беспилотников на американские крылатые ракеты Tomahawk. По его словам, стороны могли бы взаимно усилить свои военные возможности за счет такого обмена.

Американский политик, в свою очередь, подчеркнул, что Вашингтон предпочтитает сценарий, при котором Киеву не понадобятся крылатые ракеты Tomahawk. Кроме того, отвечая на вопрос журналиста о перспективе новых вооружений Украине, Трамп заявил о приоритете обеспечения оружейных запасов собственной страны.

Ранее глава Пентагона надел на встречу с Зеленским галстук с «российским триколором».