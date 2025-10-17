Глава Пентагона надел на встречу с Зеленским галстук с «российским триколором»

Глава Пентагона Пит Хегсет надел на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским бело-сине-красный галстук. Трансляцию встречи ведет телеканал Fox News.

Сочетание белого, синего и красного цветов называется триколором и используется во флагах России, Франции, Великобритании и США, а также многих других стран мира. Российские СМИ и Telegram-каналы обратили внимание, что расположение цветов на галстуке главы Пентагона похоже на российский флаг.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне стала третьей в 2025 году. За день до нее Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште.

Предполагается, что Зеленский рассчитывает добиться от США поставок ракет ПВО и дальнобойных ракет Tomahawk, для чего украинская администрация подготовила список обещаний Трампу. Тем не менее, издание Financial Times сообщило, что Трамп вряд ли согласится продать ракеты Tomahawk союзникам по НАТО для их последующей передачи Украине, а решение по этому вопросу отложит до встречи с Путиным.

