На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как в ЕС относятся к предстоящему саммиту Путина и Трампа

El Pais: в кулуарах ЕС саммит РФ — США в Венгрии называют политическим кошмаром
true
true
true
close
Jana Rodenbusch/Reuters

Предстоящие переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии назвали «политическим кошмаром» Европейского союза (ЕС). Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на несколько источников в региональном содружестве.

В материале отмечается, что решение провести саммит в Будапеште можно расценивать как «пренебрежение Европой». По словам авторов статьи, из-за него остальные лидеры ЕС и руководство НАТО оказались в неловком и постыдном положении. Несмотря на это, представители регионального содружества на публике говорят, что встреча Путина и Трампа будет полезна, если будет способствовать урегулированию конфликта на Украине.

«В частном порядке несколько источников говорят о «политическом кошмаре» для Евросоюза», — подчеркивается в публикации.

Журналисты допустили, что переговоры российского и американского лидеров могут стать победой именно для Путина.

Президенты РФ и США в четверг, 16 октября, провели телефонный разговор. Позднее Трамп анонсировал возможность своей встречи с российским коллегой в Будапеште. Как рассказали в Кремле, переговоры могут состояться в течение двух недель или позже.

Ранее российский генерал-майор рассказал, какой путь в Венгрию будет самым безопасным для самолета Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами