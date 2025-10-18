Стало известно, как в ЕС относятся к предстоящему саммиту Путина и Трампа

Предстоящие переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии назвали «политическим кошмаром» Европейского союза (ЕС). Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на несколько источников в региональном содружестве.

В материале отмечается, что решение провести саммит в Будапеште можно расценивать как «пренебрежение Европой». По словам авторов статьи, из-за него остальные лидеры ЕС и руководство НАТО оказались в неловком и постыдном положении. Несмотря на это, представители регионального содружества на публике говорят, что встреча Путина и Трампа будет полезна, если будет способствовать урегулированию конфликта на Украине.

«В частном порядке несколько источников говорят о «политическом кошмаре» для Евросоюза», — подчеркивается в публикации.

Журналисты допустили, что переговоры российского и американского лидеров могут стать победой именно для Путина.

Президенты РФ и США в четверг, 16 октября, провели телефонный разговор. Позднее Трамп анонсировал возможность своей встречи с российским коллегой в Будапеште. Как рассказали в Кремле, переговоры могут состояться в течение двух недель или позже.

Ранее российский генерал-майор рассказал, какой путь в Венгрию будет самым безопасным для самолета Путина.