Назван самый безопасный путь в Венгрию для самолета Путина

Генерал Попов: лучшим путем в Венгрию для Путина будет полет через Босфор
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Наиболее безопасным путем для самолета президента России Владимира Путина является пролет над проливами Босфор и Дарданеллы. Об этом aif.ru заявил генерал-майор Владимир Попов.

«Наиболее безопасным вариантом маршрута борта №1 в Венгрию является вариант перелета через Черноморские проливы, Босфор, Дарданелла, это международные воздушные линии», — подчеркнул он.

Если Путин полетит таким маршрутом, отметил Попов, то его самолет затем уйдет на Средиземное море, чтобы пролететь над нейтральными водами и полетит в сторону Венгрии.

Одним из вариантов, считает Попов, для пролета самолета Путина в Венгрию также является полет над Черным морем.

При этом самым простым вариантом полета для борта №1 является маршрут через Польшу и Чехию. Польша, по мнению генерала, может «взбрыкнуть и что-то такое решить несуразное».

16 октября президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с Путиным, после чего стороны договорились о встрече в Будапеште. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что перерастания украинского конфликта в третью мировую удалось избежать.

