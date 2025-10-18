Премьер Британии провел разговор с Зеленским после его визита в Белый дом

Стармер поговорил с Зеленским по телефону после визита последнего в Белый дом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также побеседовал с европейскими лидерами и генсекретарем НАТО Марком Рютте о мерах поддержки Киева. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

«Сегодня вечером после визита Зеленского в Белый дом премьер-министр пообщался с президентом Украины, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО [Рютте]», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы кабмина, премьер пообещал продолжить наращивание поддержки Украине в преддверии зимы, подразумевая постоянную гуманитарную, финансовую и военную поддержку.

Кроме того, сообщается, что лидеры стран Евросоюза договорились продолжить на этой неделе обсуждение перспектив усиления поддержки Украины до и после достижения режима прекращения огня.

Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября ознаменовался третьей встречей главы Украины с президентом США в 2025 году, которая продлилась чуть больше двух с половиной часов. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали — в материале «Газеты.Ru».

