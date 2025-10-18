На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп поделился впечатлением от губ пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт

Трамп: губы пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт двигаются, как пулемет
true
true
true
close
karolineleavitt/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал работу пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, заявив, что ее губы «двигаются, как пулемет». Об этом он сказал на борту самолета Air Force One.

«Это лицо... и эти губы, они двигаются как пулемет, да?» — задался вопросом Трамп.

Он добавил, что Левитт отлично справляется со своей работой.

До этого Левитт резко ответила журналисту издания HuffPost, который решил поинтересоваться, почему для предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был выбран Будапешт.

На вопрос о том, кто предложил венгерскую столицу как площадку для переговоров, Левитт ответила: «Твоя мама», — пишет издание HuffPost.

Не дождавшись ответа от Левитт, автор заметки предположил, что выбор Будапешта символичен — именно там в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от оставшегося в наследство от СССР ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

Ранее в МИД РФ не исключили провокации со стороны Зеленского перед саммитом в Венгрии.

