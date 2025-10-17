Зеленский заявил, что Украина не будет обсуждать с США ракеты Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе брифинга после встречи с главой США Дональдом Трампом, что лидеры двух стран договорились не обсуждать передачу Киеву ракет Tomahawk. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Мы решили с Трампом, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах, США не хотят эскалации», — сказал украинский лидер.

Трамп во время встречи с украинским коллегой в Белом доме отметил, что предоставление Киеву разрешения на применение американского оружия для нанесения ударов большей дальности может привести к обострению ситуации. Глава США также выразил надежду, что для урегулирования украинского конфликта не потребуется применение американских ракет Tomahawk.

Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября ознаменовался третьей встречей главы Украины с президентом США в 2025 году, которая продлилась чуть больше двух с половиной часов. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп призвал к проведению трехсторонней встречи по Украине.