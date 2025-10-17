На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поддержал Симоньян после смерти супруга

Путин поддержал Симоньян после смерти ее мужа Тиграна Кеосаяна
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин лично поддержал главного редактора RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян после кончины ее супруга Тиграна Кеосаяна. Фрагмент выступления российского лидера опубликовал Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

«Мы знаем, как вам непросто, через какой период вы проходите. Но в работе вы всегда проявляли мужественную стойкость. Уверен, что ты справишься и сейчас», — сказал Путин.

Главный редактор RT поблагодарила президента за поддержку и пообещала справиться с трудностями.

Мероприятие в Большом театре было посвящено 20-летнему юбилею международного телеканала RT. Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии вместе с руководством и сотрудниками медиахолдинга.

Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября. За девять месяцев до этого он впал в кому после клинической смерти. После его смерти Маргарита Симоньян призвала не беспокоить семью.

Ранее обвиняемые в подготовке покушения на Симоньян признали вину по одной статье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами