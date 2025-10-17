Путин поддержал Симоньян после смерти супруга

Президент России Владимир Путин лично поддержал главного редактора RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян после кончины ее супруга Тиграна Кеосаяна. Фрагмент выступления российского лидера опубликовал Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

«Мы знаем, как вам непросто, через какой период вы проходите. Но в работе вы всегда проявляли мужественную стойкость. Уверен, что ты справишься и сейчас», — сказал Путин.

Главный редактор RT поблагодарила президента за поддержку и пообещала справиться с трудностями.

Мероприятие в Большом театре было посвящено 20-летнему юбилею международного телеканала RT. Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии вместе с руководством и сотрудниками медиахолдинга.

Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября. За девять месяцев до этого он впал в кому после клинической смерти. После его смерти Маргарита Симоньян призвала не беспокоить семью.

Ранее обвиняемые в подготовке покушения на Симоньян признали вину по одной статье.