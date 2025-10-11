Обвиняемые в подготовке покушения на Симоньян признали вину по одной статье

Несколько человек, обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян, признали вину по статье о хулиганстве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

Источник агентства подчеркнул, что фигуранты отказались признать вину по другим статьям. В том числе это касается участия в террористическом сообществе.

Летом 2023 года в Федеральной службе безопасности РФ сообщили, что сотрудники ведомства вместе с правоохранителями и следователями предотвратили попытки украинских специальных служб организовать покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки «Параграф-88», которые проводили разведку по адресам работы и проживания журналисток.

Известно, что у взятых под стражу людей изъяли автомат Калашникова с патронами, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники. По словам самих злоумышленников, они готовили нападение по заданию Службы безопасности Украины, которая обещала предоставить вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждую журналистку. В рамках возбужденного уголовного дела арестовали семерых человек.

11 октября РИА Новости сообщили, что в деле о покушении на Симоньян появилась статья о возбуждении ненависти или вражды. Некоторым фигурантам предъявили обвинения в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Также в зависимости от роли каждого из злоумышленников их обвинили в участии в террористической организации, разбойном нападении и хулиганстве.

Ранее журналисты выяснили, что один из фигурантов дела о покушении на Симоньян в момент задержания учился в 8-м классе школы.