Телеканал RT верно освещает ситуацию в странах Запада. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Как пишет NYT, RT часто сообщает в своих материалах о хаосе в демократии стран Европы и в США.

«Сила этого нарратива отчасти идет от того, что он основан на определенной правде: многие страны Запада и правда находятся в состоянии хаоса», - говорится в сообщении издания.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия в настоящее время защищает не только себя, но и справедливое устройство мира.

3 августа цюрихская газета Tages-Anzeiger написала, что количество желающих переехать в Россию граждан недружественных стран Запада весьма велико и производит впечатление. По мнению газеты, в РФ переезжают ярые консерваторы и недовольные западными либеральными демократиями, а также экономически необеспеченные и разочаровавшиеся люди.

