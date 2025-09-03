На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Газета The New York Times похвалила Russia Today

NYT признала, что RT правдиво освещает хаотичную ситуацию в странах Запада
Владимир Астапкович/РИА Новости

Телеканал RT верно освещает ситуацию в странах Запада. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Как пишет NYT, RT часто сообщает в своих материалах о хаосе в демократии стран Европы и в США.

«Сила этого нарратива отчасти идет от того, что он основан на определенной правде: многие страны Запада и правда находятся в состоянии хаоса», - говорится в сообщении издания.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия в настоящее время защищает не только себя, но и справедливое устройство мира.

3 августа цюрихская газета Tages-Anzeiger написала, что количество желающих переехать в Россию граждан недружественных стран Запада весьма велико и производит впечатление. По мнению газеты, в РФ переезжают ярые консерваторы и недовольные западными либеральными демократиями, а также экономически необеспеченные и разочаровавшиеся люди.

Ранее политолог предложил вспомнить о принципах Ялтинской конференции в переговорах по Украине.

Все новости на тему:
Отношения России и США
