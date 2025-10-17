На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл, что будет, если Трамп одобрит наступление ВСУ

Генерал Попов: ВСУ могут попытаться начать наступление на Крым через Херсон
true
true
true
close
Andriy Andriyenko/AP

Если президент США Дональд Трамп даст Киеву добро на наступление, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются организовать поход на Крым, чтобы отрезать его от Херсонской области. Такое предположение в интервью aif.ru высказал военный эксперт, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

«ВСУ попытаются наступать на Крым в части, где перешеек недалеко от Геническа, соединяющий Херсонскую область с Крымом. Тут же рядом будет херсонско-николаевское направление», – сказал Попов.

15 октября Трамп призвал президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине и вновь предупредил, что Москва столкнется с новыми мерами давления, если не пойдет на мир. Глава Белого дома сообщил, что на текущей неделе обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским предстоящее наступление ВСУ и выделение Киеву ракет Tomahawk.

16 октября между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор. Российский лидер в очередной раз заявил коллеге, что ракеты Tomahawk, даже если Вашингтон передаст их Киеву, не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб российско-американским отношениям.

Ранее российские военные нашли нестандартный метод борьбы с дронами ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами