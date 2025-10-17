Песков высказался о смене риторики президента США

Детальное содержание разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа должно остаться за пределами СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Он для этого и разговор двух президентов», — заявил он.

Песков отметил, что Путин и Трамп не отрицали продолжение контактов на высшем уровне. По его словам, лидеры говорили о своей готовности и заинтересованности в этом.

До этого телеканал CNN назвал разговор Трампа с Путиным «попыткой в последнюю минуту остановить опасные разговоры о потенциально переломных моментах в поставках американского оружия на Украину». Речь идет о дальнобойных ракетах Tomahawk.

16 октября состоялась беседа между Трампом и Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, говорил ли Путин с Трампом о ДСНВ.