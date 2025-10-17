В Кремле ответили на вопрос, говорил ли Путин с Трампом о ДСНВ

Подробности о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, включая обсуждение Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), были изложены в ходе вчерашнего выступления помощника российского лидера Юрия Ушакова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, затрагивали ли президента России и США договор в ходе телефонного разговора и планируют ли они включить в переговорную повестку тему о ДСНВ для обсуждения в Будапеште.

«Мы уже все изложили в нашем сообщении во вчерашнем брифинге Ушакова, пока нам добавить по содержанию нечего», — заявил он.

До этого Путин заявил, что Россия готова договариваться с США по ДСНВ. По его словам, для российской стороны подобный диалог не критичен.

22 сентября российский лидер во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, РФ готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

