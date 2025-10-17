Вэнс заявил, что Россия и Украина пока не готовы заключить мир

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вэнс: Россия и Украина еще не готовы к сделке по урегулированию конфликта
Ken Cedeno/Reuters

«Прямо сейчас» Россия и Украина не готовы к сделке по прекращению конфликта, однако решение ситуации все еще возможно. Об этом в интервью Newsmax заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«И прямо сейчас, несмотря на всю нашу работу, а мы собираемся продолжать работать над этим, русские и украинцы просто не находятся на том этапе, когда они могут заключить сделку», — подчеркнул он.

Однако Вэнс сказал, что, по его мнению, урегулирование все еще возможно, но потребуется «гораздо больше работ», чтобы достичь решения конфликта.

Вэнс отметил, что внешнеполитический подход президента Дональда Трампа продвинул переговоры дальше, чем это было при предыдущих администрациях.

До этого президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну удалось избежать.

16 октября состоялся телефонный разговор между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Венгрии.

Ранее в Госдуме заявили, что НАТО семимильными шагами идет к третьей мировой войне.

