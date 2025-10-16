Ушаков рассказал, по чьей инициативе состоялся разговор Путина и Трампа

Ушаков: телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся по инициативе РФ

Инициатором сегодняшней телефонной беседы между президентами РФ и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была российская сторона. Об этом на брифинге рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.

«Я могу сказать, что разговор состоялся по нашей инициативе», — сообщил он.

16 октября состоялась беседа между Трампом и Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Венгрии.

Ранее Ушаков анонсировал телефонный разговор между Лавровым и Рубио.