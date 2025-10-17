На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Финляндии раскритиковали обращение Мерца к Путину

Финский политик Мема назвал обращение Мерца к Путину заявлением психопата
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости/Annegret Hilse/Reuters

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X прокомментировал обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к президенту РФ Владимиру Путину.

Накануне Мерц в соцсети X написал, что Евросоюз (ЕС) «не позволит Путину себя напугать и будет сопротивляться».

«Мы будем сопротивляться», — это слова еще одного психопата, который хочет привести Европу к разрушению. Я надеюсь, вы понимаете серьезность этих слов», — написал Мема.

2 октября Мерц заявил, что ждет «конкретного решения» по российским замороженным активам через три недели. По его словам, есть «большое согласие между европейскими лидерами в отношении поддержки использования российских активов для оказания помощи Украине».

Позднее стало известно, что Высший земельный суд в немецком городе Франкфурт-на-Майне по запросу Генеральной прокуратуры Германии открыл производство по делу в отношении одного из российских банков с целью конфискации более €720 млн.

Ранее сообщалось, что Мерц призовет Евросоюз использовать замороженные российские активы.

