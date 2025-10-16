На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии намерены конфисковать более 720 миллионов евро у российского банка

В ФРГ суд собирается конфисковать свыше 720 миллионов евро у российского банка
true
true
true
close
Depositphotos

Высший земельный суд в немецком городе Франкфурт-на-Майне по запросу Генеральной прокуратуры Германии открыл производство по делу в отношении одного из российских банков с целью конфискации более €720 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление инстанции.

В июне 2022 года банк, название которого не раскрывается, был включен в санкционный список Европейского союза. Средства этой финансовой организации на счету во Франкфурте-на-Майне были заморожены. Однако сразу после этого «неизвестные ответственные лица» банка попытались вывести свыше €720 млн, но операция была отклонена.

2 октября канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ждет «конкретного решения» по российским замороженным активам через три недели. По его словам, есть «большое согласие между европейскими лидерами в отношении поддержки использования российских активов для оказания помощи Украине».

7 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет преследовать инициаторов отъема ее активов на Западе. Он отметил, что российская сторона будет защищать свои права всеми доступными юридическими инструментами.

Ранее в Бельгии предостерегли от конфискации российских замороженных активов.

