Канцлер ФРГ призовет Евросоюз использовать замороженные российские активы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении на ближайшем саммите Европейского союза (ЕС) призвать использовать замороженные активы РФ для предоставления кредита Украине. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы хотим этого не ради продолжения войны, а ради ее завершения», — сказал Мерц.

Саммит Евросоюза пройдет 23 октября в Копенгагене.

2 октября Мерц заявил, что ждет «конкретного решения» по российским замороженным активам через три недели. По его словам, есть «большое согласие между европейскими лидерами в отношении поддержки использования российских активов для оказания помощи Украине».

30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что часть «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных в Европе суверенных активов России будет потрачена на закупки вооружений у европейских производителей.

Ранее экономист назвал угрозы ЕС по конфискации активов России «надуванием щек».