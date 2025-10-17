В РФ заявили о запуске Западом обратного отсчета для Зеленского

Страны Запада запустили для украинского лидера Владимира Зеленского обратный отсчет, требуя от Киева доказать свою способность противостоять наступательным действиям российских войск. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его мнению, Зеленский в данный момент пребывает в состоянии паники.

«Для него лично Западом запущен обратный отсчет, и если он не оправдает их ожиданий, то будет списан. Запад требует от Зеленского отчета за оружие, своих наемников и колоссальные влитые в продолжение конфликта деньги, а главное — доказательств способности ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») противостоять наступательным действиям российской армии», — отметил Рогов.

Он подчеркнул, что в текущих условиях высока вероятность того, что Киев в ближайшее время организует провокации. Украина обвинит в них РФ и тем самым попытается «разжалобить» западных партнеров, создав информационный повод для продолжения поставок оружия, пояснил общественный деятель.

16 октября президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Позднее американский лидер рассказал, что его российскому коллеге не понравилась идея отправки ракет Tomahawk на Украину. Агентство Bloomberg предположило, что Трамп после беседы с Путиным дал понять, что не склонен делиться Tomahawk с Киевом.

Ранее американский аналитик заявил, что Зеленскому придется «проглотить» отказ Трампа от поставок Tomahawk на Украину.