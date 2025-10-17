СМИ: в позиции Трампа по Tomahawk заметили изменения

Bloomberg: Трамп изменил позицию по Tomahawk для Киева после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп изменил тон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным на конструктивный диалог в ущерб интересам Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что Трамп в разговоре с Путиным выбрал другой тон.

Автор статьи предположил, что президент США, по видимому, дал понять, что не склонен делиться ракетами Tomahawk с Украиной после телефонного разговора с российским лидером.

16 октября состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Будапеште.

Ранее Трамп назвал Путина «крепким орешком».