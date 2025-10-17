В США заявили Зеленскому, что придется «проглотить» отказ в поставках Tomahawk

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется «проглотить» отказ президента США Дональда Трампа в поставках ракет Tomahawk Киеву. Об этом ТАСС заявил бывший аналитик ЦРУ высокого ранга Рэй Макговерн.

«Сердечный тон нынешней беседы (Путина и Трампа. – «Газета.Ru») наводит меня на мысль о том, что Зеленскому придется проглотить nyet («нет». — «Газета.Ru») в качестве ответа по Tomahawk», — подчеркнул он.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала о том, что Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным отказался от планов по поставкам дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским, прибывшая в США, была «удивлена» сообщением о предстоящей встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Венгрии. Телефонный разговор между лидерами РФ и США состоялся накануне переговоров Зеленского в Белом доме, где президент Украины рассчитывает добиться поставок ракет Tomahawk. Теперь тон визита изменится, считают эксперты: в Киеве опасаются, что переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Украине.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.