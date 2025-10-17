Трамп рассказал о негативной реакции Путина на идею передачи Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его российскому коллеге Владимиру Путину не понравилась идея того, что ракеты Tomahawk могут быть поставлены Украине. Об этом сообщает телеканал C-Span.

«Я действительно сказал: «Не возражаете, если я подарю вашим оппонентам пару тысяч «Томагавков»?» Я ему это сказал. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась», — сказал американский лидер журналистам в Белом доме, комментируя свой недавний телефонный разговор с Путиным.

16 октября Трамп созвонился с президентом России. Путин поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в ходе телефонной беседы Путин в очередной раз заявил Трампу, что ракеты Tomahawk, даже если Вашингтон передаст их Киеву, не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям российско-американским отношениям.

Ранее было названо возможное количество ракет Tomahawk, которые могут передать Украине.