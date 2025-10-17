Представители США не встретили Зеленского по его прибытии в страну

RT: по прилете в США Зеленского встретили только Ермак и экипаж его же самолета

Никто из представителей США не встретил президента Украины Владимира Зеленского по прилете в Соединенные Штаты. На это обратило внимание RT, опубликовав соответствующие фотографии и видеокадры.

«Зеленского по прибытии в США встретил... глава его офиса Андрей Ермак. А еще, похоже, экипаж его же самолета», — сказано в публикации RT.

16 октября Зеленский прилетел в США для проведения переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

17 октября американский лидер проведет в Белом доме встречу с главой Украины. По словам самого украинского политика, он собирается обсудить вопросы противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и энергетической безопасности. Получит ли Киев ракеты Tomahawk после переговоров в Вашингтоне — в материале «Газеты.Ru».

Перед этой встречей Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Ранее Трамп назвал Зеленского «хорошим парнем».