Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

«Страна.ua»: Зеленский уже прилетел в США для переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для проведения переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Главы государств проведут встречу 17 октября.

Как писало агентство Bloomberg, Зеленский подготовил список обещаний президенту США, чтобы получить новые поставки американского оружия. Ожидается, что Киев предложит США обменять поставки оружия и энергоресурсов на украинские беспилотные технологии.

Перед этой встречей Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил президента США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Венгрии.

Ранее в Кремле ответили, передаст ли Трамп Tomahawk Украине после разговора с Путиным.