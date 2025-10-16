В Кремле ответили, передаст ли Трамп Tomahawk Украине после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп учтет позицию России во время предстоящего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном решении по поставкам ракет Tomahawk Украине, Ушаков процитировал американского лидера.

«Трамп упомянул, что естественно, что он завтра встречается с Зеленским, и сказал также, что в ходе контакта с Зеленским он, естественно, учтет те соображения, которые были высказаны президентом России в ходе сегодняшнего телефонного разговора», — сказал помощник президента РФ.

Беседа двух политиков прошла в преддверии третьей встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая пройдет в пятницу, 17 октября.

Уже известно, что администрация Зеленского подготовила ряд предложений Вашингтону, которые должны будут побудить Трампа поставить Украине ракеты ПВО и дальнобойных ракет Tomahawk Украине, а также поддержку энергетического сектора Украины на фоне ударов ВС РФ по объектам украинской инфраструктуры.

Ранее в России назвали троллингом Евросоюза встречу Путина и Трампа в Венгрии.