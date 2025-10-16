Ушаков анонсировал телефонный разговор между Лавровым и Рубио

Подготовка новой встречи российской и американской делегаций начнется с телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Об этом на брифинге рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Президенты договорились, что представители двух стран начнут работу по вопросам подготовки саммита. Начнется эта работа, очевидно, с телефонного контакта между госсекретарем [США] и нашим министром иностранных дел», — сказал Ушаков.

16 октября состоялся разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Венгрии.

Ранее Орбан заявил о военном психозе в Европе и призвал к переговорам с РФ.