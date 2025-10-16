СМИ: лишенному гражданства Украины мэру Одессы могут предъявить обвинение

Лишенному украинского гражданства мэру Одессы Геннадию Труханову могут предъявить обвинение в экономических преступлениях. Об этом пишет украинская газета «Думская».

Сообщается, что потенциальное обвинение в адрес Труханова может касаться предположительно совершенных им якобы «преступлений в сфере хозяйственной деятельности».

По информации издания, против мэра хотели возбудить дело о госизмене, однако «решили отложить» это, поскольку украинские правоохранители считают, что собрать доказательства экономических преступлений против Труханова будет легче.

15 октября Труханов обратился к властям США с просьбой официально сделать запрос к РФ о наличии у него российского гражданства.

Труханов остается на посту мэра — до тех пор, пока решение о лишении его украинского гражданства не рассмотрят депутаты горсовета Одессы.

14 октября украинский телеканал ТСН сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Тогда Труханов заявил, что планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде. Если же этого будет недостаточно, то он готов обратиться в Европейский суд по правам человека.

При этом в Британии резко раскритиковали Зеленского за лишение гражданства мэра Одессы. Журнал The Spectator назвал атаку Зеленского на мэра Одессы Труханова серьезной ошибкой.

Ранее Зеленский поручил рассмотреть вопрос о создании в Одессе военной администрации.