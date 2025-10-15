Лишенный гражданства мэр Одессы обратился к России через США

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства, обратился к властям США с просьбой официально сделать запрос к РФ о наличии у него российского гражданства. Его слова приводит ТАСС.

«Хочу обратиться в том числе к Соединенным Штатам, чтобы они сделали запрос, потому что у нас нет дипломатических отношений с РФ. [Надо] чтобы они по своей системе запросили у Москвы официальный ответ, есть или нет у меня гражданство России. А ответ будет, что у меня его нет», — сказал он в ходе брифинга, транслировавшегося в YouTube-канале Одесского горсовета.

Труханов остается на посту мэра — до тех пор, пока решение о лишении его украинского гражданства не рассмотрят депутаты горсовета Одессы.

14 октября украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Тогда Труханов заявил, что планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде. Если же этого будет недостаточно, то он готов обратиться в Европейский суд по правам человека.

Ранее Зеленский поручил рассмотреть вопрос о создании в Одессе военной администрации.