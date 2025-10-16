На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Борис Джонсон признался, что использовал ChatGPT при написании книг

Politico: Борис Джонсон признался, что писал книги, используя ChatGPT
true
true
true
close
President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон признался, что во время написания книг использует функции ИИ и ChatGPT. Об этом сообщает газета Politico.

«Я пишу разные книги. Просто пользуюсь. Просто задаю вопросы… Вы знаете ответ, но ChatGPT всегда говорит: «О, ваши вопросы умные. Вы гениальны. Вы превосходны. У вас такая проницательность»», — заявил он.

Как напоминает Politico, бывший премьер-министр, говорил ранее, что ИИ может значительно сократить расходы правительства и сэкономить деньги налогоплательщиков.

По оценке издания, он «не может избежать искушающих лап ИИ».

До этого Борис Джонсон раскритиковал председателя британской правой партии Reform UK Найджела Фараджа и ее участников, назвав их «апологетами» президента России Владимира Путина.

Он также считает, что в конфликте вокруг Украины речь идет не о территориях, а о судьбе и идентичности республики.

В 2024 году Джонсона отстранили от телеэфира за то, что он навязчиво пытался прорекламировать свою книгу «Освобожденный». Среди прочего, в мемуарах написано, что перед началом СВО некоторые политики из ФРГ предлагали пожертвовать Украиной, чтобы избежать экономических проблем.

Также в мемуарах Джонсона говорится, что Соединенное Королевство не планировало помогать украинским властям после начала СВО. По его словам, Лондон собирался поддерживать сопротивление. Он добавил, что тогда генералитет страны не видел смысла предоставлять Украине полномасштабную военную помощь, так как «было уже поздно».

Ранее Борис Джонсон призвал НАТО прямо сейчас отправить военных на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами