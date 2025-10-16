Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон признался, что во время написания книг использует функции ИИ и ChatGPT. Об этом сообщает газета Politico.

«Я пишу разные книги. Просто пользуюсь. Просто задаю вопросы… Вы знаете ответ, но ChatGPT всегда говорит: «О, ваши вопросы умные. Вы гениальны. Вы превосходны. У вас такая проницательность»», — заявил он.

Как напоминает Politico, бывший премьер-министр, говорил ранее, что ИИ может значительно сократить расходы правительства и сэкономить деньги налогоплательщиков.

По оценке издания, он «не может избежать искушающих лап ИИ».

До этого Борис Джонсон раскритиковал председателя британской правой партии Reform UK Найджела Фараджа и ее участников, назвав их «апологетами» президента России Владимира Путина.

Он также считает, что в конфликте вокруг Украины речь идет не о территориях, а о судьбе и идентичности республики.

В 2024 году Джонсона отстранили от телеэфира за то, что он навязчиво пытался прорекламировать свою книгу «Освобожденный». Среди прочего, в мемуарах написано, что перед началом СВО некоторые политики из ФРГ предлагали пожертвовать Украиной, чтобы избежать экономических проблем.

Также в мемуарах Джонсона говорится, что Соединенное Королевство не планировало помогать украинским властям после начала СВО. По его словам, Лондон собирался поддерживать сопротивление. Он добавил, что тогда генералитет страны не видел смысла предоставлять Украине полномасштабную военную помощь, так как «было уже поздно».

Ранее Борис Джонсон призвал НАТО прямо сейчас отправить военных на Украину.