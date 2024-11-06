Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отстранили от телеэфира за то, что он навязчиво пытался прорекламировать свою книгу «Освобожденный». Об этом сообщает Politico.

Программа телеканала Channel 4 была посвящена выборам в США, на ней Джонсон должен был предоставить аналитические материалы на эту тему. Однако прежде чем заговорить о выборах, бывший премьер-министр очень навязчиво начал рекламировать свою книгу — мемуары «Unleashed».

Джонсону несколько раз делали замечания и просили остановиться, однако он так и не отреагировал на это. Более того, чиновник был абсолютно уверен в том, что имеет право рекламировать свою книгу так долго, как захочет.

Менее чем через два часа соведущий Джонсона выступил с объявлением.

«И вот, в студии у нас совершенно новый состав участников — Борис Джонсон был уволен за то, что слишком много говорил о своей книге», — сказал ведущий.

Джонсон недавно вновь подвергся критике со стороны лидера североирландской Социал-демократической и лейбористской партии Клэр Ханны. Она сказала, что решения экс-премьер-министра сделали Британию «посмешищем».

Ранее Медведев напомнил о том, кто виновен в срыве переговоров с Украиной.