Борис Джонсон призвал НАТО прямо сейчас отправить военных на Украину

Экс-премьер Джонсон призвал НАТО отправить военных на Украину прямо сейчас
gorbunovyuriy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Так называемая «коалиция желающих» должна отправить военных стран НАТО на Украине уже сейчас. Об этом в материале для Daily Mail заявил экс-премьер Британии Борис Джонсон.

«Что касается коалиции желающих, западных военных на Украине - давайте займемся этим прямо сейчас», — подчеркнул он.

При этом, с точки зрения политика, отправленные войска не должны принимать участия в боевых действиях, а заниматься сугубо логистикой и обучением ВСУ.

На этом фоне глава американского минфина Скотт Бессент говорил, что власти Соединенных Штатов ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте на Украине.

Бессент добавил, что американская сторона будет продавать оружие, а представители европейских стран будут передавать его Украине.

«Поэтому могу сказать одно: США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия, ни в какую-либо другую ситуацию», — заявил он.

Ранее в России на заявление Трампа о возможностях Украины ответили анекдотом.

