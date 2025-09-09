На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Борис Джонсон заявил, что судьба Украины не связана с ее территориями

Борис Джонсон допустил, что РФ сохранит под контролем значительную часть Украины
Peter Nicholls/Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в конфликте вокруг Украины речь идет не о территориях, а о судьбе и идентичности республики. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Речь идет не о территории. Речь идет о судьбе. Речь идет об идентичности. Украина выбрала путь на Запад, и мы должны подтвердить этот выбор нашим присутствием в Украине, западными гарантиями безопасности и сделать очевидным, что она идет к европейским и в конечном счете к институтам НАТО», — заявил Джонсон.

По его мнению, прекращение огня могло бы стать выходом из сложившейся ситуации, даже если речь идет о заморозке конфликта. В то же время он признал, что в таком случае Россия оставит под контролем «значительную часть Украины». В такой ситуации президент России Владимир Путин получит «выход», а украинцы «фактически спасут свою страну и демократию».

До этого политолог Грег Саймонс заявлял, что конфликт на Украине с большой долей вероятности продлится до полной победы России. По его словам, в текущих условиях вероятно продолжение боевых действий вплоть до «полного и сокрушительного поражения Украины».

Ранее глава МИД Италии сделал неутешительное заявление о мире на Украине.

