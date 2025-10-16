Россия заняла третью строчку по экспорту газа в Евросоюз

Поставки газа в Евросоюз из России по данным августа снизились на 11% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Таким образом РФ стала третьим основным поставщиком газа объединению.

В сообщении отмечается, что в конце лета Россия экспортировала странам Евросоюза газа на €959 млн. В то же время доля российских компаний в поставках осталась на прежнем уровне — 15,4%.

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС сократились на 28% и достигли минимальных за год €494 млн, а вот продажи трубопроводного газа выросли на 19% и достигли наибольшего показателя с мая 2025 года, что составило €465 млн.

Как отмечается в сообщении, снижение объема поставок газа сказалось на том, что российские компании стали третьими по экспорту в Евросоюз, хотя месяцем ранее занимали уверенное второе место.

По результатам августа, больше всего газа поставили Евросоюзу США — на €1,9 млрд, на второй строчке — Алжир (€1,2 млрд). В пятерку также вошли Норвегия (€752 млн), а также Великобритания (€549 млн).

Ранее Россия нарастила поставки газа в Турцию на 26%.